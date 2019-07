மாவட்ட செய்திகள்

கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறில்நிலத்தரகரை கழுத்தை நெரித்து கொன்றவர் கைதுகுஜராத்தில் சிக்கினார் + "||" + In the case of a payment dispute Man arrested for strangling landlord

கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறில்நிலத்தரகரை கழுத்தை நெரித்து கொன்றவர் கைதுகுஜராத்தில் சிக்கினார்