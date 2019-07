மாவட்ட செய்திகள்

காமராஜர் மணிமண்டபம் திறப்பு, “12 ஆண்டு கால கனவு நிறைவேறியது” - விருதுநகரில் சரத்குமார் பேட்டி + "||" + The opening of Kamarajar Manimandapam, “12 Years of Dreaming Fulfilled”

காமராஜர் மணிமண்டபம் திறப்பு, “12 ஆண்டு கால கனவு நிறைவேறியது” - விருதுநகரில் சரத்குமார் பேட்டி