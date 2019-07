மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடிகளில் நேர்மையாக பணியாற்ற வேண்டும் பயிற்சி வகுப்பை தொடங்கி வைத்து கலெக்டர் பேச்சு + "||" + To the polls Must be honest Start with a training course Collector talk

வாக்குச்சாவடிகளில் நேர்மையாக பணியாற்ற வேண்டும் பயிற்சி வகுப்பை தொடங்கி வைத்து கலெக்டர் பேச்சு