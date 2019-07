மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணநீர்நிலைகளை பராமரிக்க அரசு முன்வர வேண்டும்ஏ.ஐ.டி.யு.சி. கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + To address the problem of drinking water The state must come forward to maintain water bodies AITUC Resolution of the meeting

குடிநீர் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணநீர்நிலைகளை பராமரிக்க அரசு முன்வர வேண்டும்ஏ.ஐ.டி.யு.சி. கூட்டத்தில் தீர்மானம்