மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில்இந்திய குடியுரிமை கேட்டு இலங்கை அகதிகள் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + At the meeting of the people grieving day Sri Lankan Refugee Collector appeals for Indian citizenship

மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில்இந்திய குடியுரிமை கேட்டு இலங்கை அகதிகள் கலெக்டரிடம் மனு