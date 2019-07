மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவம், பொறியியல் கல்லூரிகளில் அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் அர்ஜூன் சம்பத் பேட்டி + "||" + Arjun Sampath Interview to Provide Priority to Government School Students in Medical and Engineering Colleges

மருத்துவம், பொறியியல் கல்லூரிகளில் அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் அர்ஜூன் சம்பத் பேட்டி