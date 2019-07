மாவட்ட செய்திகள்

பங்காருபேட்டை தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மோட்டார் சைக்கிள்கள் திருடிய 5 பேர் கைது தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் + "||" + Stealing motorcycles Five arrested They belong to Tamil Nadu

பங்காருபேட்டை தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மோட்டார் சைக்கிள்கள் திருடிய 5 பேர் கைது தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள்