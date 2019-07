மாவட்ட செய்திகள்

நாகர்கோவிலில் நீச்சல் குளங்களை ஆய்வு செய்வது குறித்த ஆலோசனை 15 நாட்களில் கலெக்டரிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய முடிவு + "||" + It is decided to submit a report to the Collector in 15 days for consultation on inspection of swimming pools at Nagercoil

நாகர்கோவிலில் நீச்சல் குளங்களை ஆய்வு செய்வது குறித்த ஆலோசனை 15 நாட்களில் கலெக்டரிடம் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய முடிவு