மாவட்ட செய்திகள்

வங்கிகள் வழங்கும் உழவர் கடன் அட்டை திட்டம் மூலம் விவசாயிகள் பயன்பெறலாம் - கலெக்டர் சி.கதிரவன் தகவல் + "||" + Farmers can avail themselves of the bank's farmer credit card scheme

வங்கிகள் வழங்கும் உழவர் கடன் அட்டை திட்டம் மூலம் விவசாயிகள் பயன்பெறலாம் - கலெக்டர் சி.கதிரவன் தகவல்