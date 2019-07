மாவட்ட செய்திகள்

அரவேனு-அளக்கரை சாலையில் குட்டியை முதுகில் சுமந்து உலா வந்த கரடி - வாகன ஓட்டிகள் பீதி + "||" + On the Aravenu - Alakaarai road Carrying baby on her back Surfing Bear

அரவேனு-அளக்கரை சாலையில் குட்டியை முதுகில் சுமந்து உலா வந்த கரடி - வாகன ஓட்டிகள் பீதி