மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை குடியிருப்பு இடிந்து விழுந்த விபத்தில்பலி எண்ணிக்கை 13 ஆக உயர்ந்தது9 பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டனர் + "||" + Mumbai residential demolition accident The number of casualties rose to 13

மும்பை குடியிருப்பு இடிந்து விழுந்த விபத்தில்பலி எண்ணிக்கை 13 ஆக உயர்ந்தது9 பேர் உயிருடன் மீட்கப்பட்டனர்