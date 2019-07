மாவட்ட செய்திகள்

குடியிருப்பு வளாகத்தில் வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட வாலிபரால் பரபரப்பு + "||" + In residential premises Towards the sky The gunman who fired

குடியிருப்பு வளாகத்தில் வானத்தை நோக்கி துப்பாக்கியால் சுட்ட வாலிபரால் பரபரப்பு