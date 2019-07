மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி ஜங்ஷன் ரெயில் நிலையத்தின் ‘யார்டு’ பகுதியில் நவீன எந்திரங்கள் மூலம் புதிய தண்டவாளம் அமைக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + New Intercity Improvement Works with Modern Machines at Trichy Junction Railway Station

திருச்சி ஜங்ஷன் ரெயில் நிலையத்தின் ‘யார்டு’ பகுதியில் நவீன எந்திரங்கள் மூலம் புதிய தண்டவாளம் அமைக்கும் பணி தீவிரம்