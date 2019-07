மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி கோட்டத்தில் நடப்பாண்டில் ரெயில்களில் அபாய சங்கிலியை பிடித்து இழுத்த 49 பேர் கைது ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் வசூல் + "||" + Trains in Trichy Holding the chain of risk 49 arrested and fined Rs

திருச்சி கோட்டத்தில் நடப்பாண்டில் ரெயில்களில் அபாய சங்கிலியை பிடித்து இழுத்த 49 பேர் கைது ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் வசூல்