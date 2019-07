மாவட்ட செய்திகள்

காலிமனைகளில் கொட்டப்படும் கழிவுகளால் நோய் பரவும் அபாயம் + "||" + With the waste dumped in the vacuum The risk of spreading the disease

காலிமனைகளில் கொட்டப்படும் கழிவுகளால் நோய் பரவும் அபாயம்