மாவட்ட செய்திகள்

கடல் வழியாக தீவிரவாதிகள் ஊடுருவலை தடுக்க கன்னியாகுமரியில் பாதுகாப்பு ஒத்திகை + "||" + Security rehearsal at Kanyakumari to prevent intrusion by militants

கடல் வழியாக தீவிரவாதிகள் ஊடுருவலை தடுக்க கன்னியாகுமரியில் பாதுகாப்பு ஒத்திகை