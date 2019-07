மாவட்ட செய்திகள்

கும்பகோணத்தில் கோஷ்டி மோதலில் 2 பேருக்கு கத்திக்குத்து 4 பேர் கைது + "||" + 2 people stabbed and four arrested in clash in Kumbakonam

