மாவட்ட செய்திகள்

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கூட்டணி அரசு தோல்வி அடையும் எடியூரப்பா சொல்கிறார் + "||" + In a trust vote The coalition government will fail Says Yeddyurappa

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் கூட்டணி அரசு தோல்வி அடையும் எடியூரப்பா சொல்கிறார்