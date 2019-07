மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில்கடலோர, தென் மாவட்டங்களில் மிக அதிக கனமழைக்கு வாய்ப்புதட்சிண கன்னடாவில் இன்று பள்ளி-கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை + "||" + In Karnataka Heavy showers in coastal and southern districts

கர்நாடகத்தில்கடலோர, தென் மாவட்டங்களில் மிக அதிக கனமழைக்கு வாய்ப்புதட்சிண கன்னடாவில் இன்று பள்ளி-கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை