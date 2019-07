மாவட்ட செய்திகள்

தாழ்த்தப்பட்ட மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்குவங்கி கடனுதவியை விரைவாக வழங்க வேண்டும் + "||" + For Depressed Women Self Help Groups Bank loans should be issued quickly

தாழ்த்தப்பட்ட மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களுக்குவங்கி கடனுதவியை விரைவாக வழங்க வேண்டும்