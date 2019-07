மாவட்ட செய்திகள்

வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்டதென்னை விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.10 ஆயிரம் நிவாரணம் + "||" + Affected by drought Per acre for coconut growers Relief of Rs.10 thousand

