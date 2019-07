மாவட்ட செய்திகள்

வாணாபுரம் அருகேஇறந்த பறவை கழிவுகளுடன் குடிநீர் வந்ததால் பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி + "||" + Near Wanapuram The public was shocked as drinking water came in with dead bird waste

