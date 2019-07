மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் கொண்டலாம்பட்டியில்குடிபோதையில், கால்வாய்க்குள் தவறி விழுந்து காவலாளி சாவு + "||" + In Salem kontalampatti Drunk, slipping into the canal and the watchman dies

சேலம் கொண்டலாம்பட்டியில்குடிபோதையில், கால்வாய்க்குள் தவறி விழுந்து காவலாளி சாவு