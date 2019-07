மாவட்ட செய்திகள்

மதகடிப்பட்டு ஏரிக்கரை அருகே புதிய சாராயக்கடை சூறை; கிராம மக்கள் அடித்து நொறுக்கினர் + "||" + Near Matakatippattu lake view New liquor store dameged; The villagers were beaten

