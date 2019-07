மாவட்ட செய்திகள்

துரைப்பாக்கம் கண்ணகிநகரில்ஏ.டி.எம். எந்திரத்தில் ‘ஸ்கிம்மர்’ கருவி பொருத்தி பணம் திருட முயற்சி3 பல்கேரியா வாலிபர்கள் கைது + "||" + ATM machine, Try to steal money by fitting the skimmer tool

துரைப்பாக்கம் கண்ணகிநகரில்ஏ.டி.எம். எந்திரத்தில் ‘ஸ்கிம்மர்’ கருவி பொருத்தி பணம் திருட முயற்சி3 பல்கேரியா வாலிபர்கள் கைது