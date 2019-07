மாவட்ட செய்திகள்

பிவண்டியில்மின்னல் தாக்கி இளம்பெண் பலிசிறுமி உள்பட 4 பேர் காயம் + "||" + In pivanti Lightning strikes and kills teenager Four people, including a girl, were injured

பிவண்டியில்மின்னல் தாக்கி இளம்பெண் பலிசிறுமி உள்பட 4 பேர் காயம்