மாவட்ட செய்திகள்

மருதமலை அடிவார சுற்றுலா வாகனங்களை மலைமீது செல்ல அனுமதி அளிக்கக்கோரி டிரைவர்கள் உண்ணாவிரதம் + "||" + Maruthamalai Permit for foot tour vehicles to go up the hill Drivers Fasting

மருதமலை அடிவார சுற்றுலா வாகனங்களை மலைமீது செல்ல அனுமதி அளிக்கக்கோரி டிரைவர்கள் உண்ணாவிரதம்