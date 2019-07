மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசு தொழிலாளர் சட்டங்களை அவசர கதியில் திருத்துவதை கைவிட வேண்டும் சி.ஐ.டி.யு. போக்குவரத்து தொழிலாளர் மாநாட்டில் வலியுறுத்தல் + "||" + Gentral government labor laws Drop the correction in an emergency CITU At the Transport Workers Conference Emphasis

மத்திய அரசு தொழிலாளர் சட்டங்களை அவசர கதியில் திருத்துவதை கைவிட வேண்டும் சி.ஐ.டி.யு. போக்குவரத்து தொழிலாளர் மாநாட்டில் வலியுறுத்தல்