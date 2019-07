மாவட்ட செய்திகள்

பெண் குழந்தைகளை கண்டுபிடித்து கருவில் அழிக்க உதவும் டாக்டர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கவேண்டும்