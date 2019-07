மாவட்ட செய்திகள்

கற்பழிப்பு வழக்கில் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் மனு: கரூர் கோர்ட்டில் முகிலன் ஆஜர் சிறையில் தாக்கப்பட்டதாக புகார் + "||" + Take custody in case of rape Mukhilan Azar in Karur court complained of assault

கற்பழிப்பு வழக்கில் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் மனு: கரூர் கோர்ட்டில் முகிலன் ஆஜர் சிறையில் தாக்கப்பட்டதாக புகார்