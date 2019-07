மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் நில ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும்விழுப்புரம் கலெக்டரிடம் பொதுமக்கள் மனு + "||" + Temple land occupation should be eliminated Public petition to Villupuram Collector

கோவில் நில ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும்விழுப்புரம் கலெக்டரிடம் பொதுமக்கள் மனு