மாவட்ட செய்திகள்

அரூர் அருகேவள்ளிமதுரை அணையில் மூழ்கி வாலிபர் பலிநண்பர்களுடன் குளித்த போது பரிதாபம் + "||" + Near Arur Youth killed in Vallimurdai Dam Pity when bathing with friends

அரூர் அருகேவள்ளிமதுரை அணையில் மூழ்கி வாலிபர் பலிநண்பர்களுடன் குளித்த போது பரிதாபம்