மாவட்ட செய்திகள்

ஆட்டையாம்பட்டி அருகேமனைவி இறந்த சில மணி நேரத்தில் உயிரைவிட்ட கணவர் + "||" + Near Attayampatti The husband who died just hours after his wife died

ஆட்டையாம்பட்டி அருகேமனைவி இறந்த சில மணி நேரத்தில் உயிரைவிட்ட கணவர்