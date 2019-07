மாவட்ட செய்திகள்

குளோனிங் முறையில் ஏ.டி.எம். கார்டு தயாரித்து வங்கி பெண் ஊழியர் கணக்கில் ரூ.40 ஆயிரம் அபேஸ் + "||" + 40,000 stolen in bank account of ATM card in cloning system

குளோனிங் முறையில் ஏ.டி.எம். கார்டு தயாரித்து வங்கி பெண் ஊழியர் கணக்கில் ரூ.40 ஆயிரம் அபேஸ்