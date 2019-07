மாவட்ட செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டு தடை விதிக்கவில்லை; சட்டசபை கட்சி தலைவர்கள் கொறடா உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும் - சபாநாயகர் அறிவிப்பு + "||" + The Supreme Court at did not panned Legislature leaders can issue order - Speaker's announcement

சுப்ரீம் கோர்ட்டு தடை விதிக்கவில்லை; சட்டசபை கட்சி தலைவர்கள் கொறடா உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும் - சபாநாயகர் அறிவிப்பு