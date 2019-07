மாவட்ட செய்திகள்

துபாய், மலேசியா, சிங்கப்பூர், கொழும்பில் இருந்து கடத்தல்: சென்னைக்கு கடத்தி வந்த ரூ.96 லட்சம் தங்கம் பறிமுதல், 8 பேரிடம் விசாரணை + "||" + Abduction from Dubai, Malaysia, Singapore and Colombo: Gold smuggled into Chennai 8 of them Inquiry

துபாய், மலேசியா, சிங்கப்பூர், கொழும்பில் இருந்து கடத்தல்: சென்னைக்கு கடத்தி வந்த ரூ.96 லட்சம் தங்கம் பறிமுதல், 8 பேரிடம் விசாரணை