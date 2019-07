மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.க்கள் தங்கியிருக்கும் ஓட்டலுக்குள் நுழைய முயன்ற இளைஞர் காங்கிரசாரால் பரபரப்பு + "||" + Youth Congress activist trying to enter a hotel where Karnataka dissatisfied MLAs are staying

கர்நாடக அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.க்கள் தங்கியிருக்கும் ஓட்டலுக்குள் நுழைய முயன்ற இளைஞர் காங்கிரசாரால் பரபரப்பு