மாவட்ட செய்திகள்

உப்பாறு அணை பகுதியில் போர் ஒத்திகையில் ஈடுபட்ட விமானப்படை வீரர்கள்; பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்தனர் + "||" + In the Upparu Dam area Air Force soldiers involved in combat rehearsals The public watched with interest

உப்பாறு அணை பகுதியில் போர் ஒத்திகையில் ஈடுபட்ட விமானப்படை வீரர்கள்; பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்தனர்