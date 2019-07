மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளித்தால் நிச்சயம் குற்றங்களை தடுக்க முடியும் போலீஸ் சூப்பிரண்டு துரை பேச்சு + "||" + Superintendent of police can talk about crime if the public cooperates

பொதுமக்கள் ஒத்துழைப்பு அளித்தால் நிச்சயம் குற்றங்களை தடுக்க முடியும் போலீஸ் சூப்பிரண்டு துரை பேச்சு