மாவட்ட செய்திகள்

ஏ.டி.எம். எந்திரங்களில் ‘கேமரா-ஸ்கிம்மர்’ கருவிகளை பொருத்தி ரூ.50 லட்சம் நூதன கொள்ளை; சென்னையில் என்ஜினீயர் உள்பட 3 பேர் அதிரடி கைது + "||" + New robbery on camera-skimmer equipment in ATM machines; 3 arrested including an engineer in Chennai

ஏ.டி.எம். எந்திரங்களில் ‘கேமரா-ஸ்கிம்மர்’ கருவிகளை பொருத்தி ரூ.50 லட்சம் நூதன கொள்ளை; சென்னையில் என்ஜினீயர் உள்பட 3 பேர் அதிரடி கைது