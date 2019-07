மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பனப்பள்ளி அருகே கடும் வறட்சி:தண்ணீர் தேடி காலிக்குடங்களுடன் அலையும் பெண்கள் + "||" + Drought near Veppanapalli: Women wandering with calves in search of water

வேப்பனப்பள்ளி அருகே கடும் வறட்சி:தண்ணீர் தேடி காலிக்குடங்களுடன் அலையும் பெண்கள்