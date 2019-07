மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில்3,654 மாணவர்கள் அரசு பள்ளிகளில் சேர்ப்புகலெக்டர் ஆசியா மரியம் தகவல் + "||" + In the district 3,654 students enrolled in government schools Collector Asia Mariam Information

