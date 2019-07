மாவட்ட செய்திகள்

பிரெஞ்சு அரசு தொடக்கப்பள்ளியை மூடக்கூடாது பிரான்ஸ் எம்.பி.யிடம் பெற்றோர்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + The French state should not close the elementary school France MP Parents insist

பிரெஞ்சு அரசு தொடக்கப்பள்ளியை மூடக்கூடாது பிரான்ஸ் எம்.பி.யிடம் பெற்றோர்கள் வலியுறுத்தல்