மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பா.ஜனதா ஆட்சி அமைந்தால் எடியூரப்பாவுக்கு காத்திருக்கும் சவால்கள் + "||" + Challenges awaiting Yeddyurappa if the BJP regime is in Karnataka

கர்நாடகத்தில் பா.ஜனதா ஆட்சி அமைந்தால் எடியூரப்பாவுக்கு காத்திருக்கும் சவால்கள்