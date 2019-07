மாவட்ட செய்திகள்

படைப்புழு தாக்குதலுக்கு உள்ளான மக்காச்சோளத்திற்கு இழப்பீடு தொகையை விரைந்து வழங்க வேண்டும் + "||" + Prompt payment of compensation for maize under attack

படைப்புழு தாக்குதலுக்கு உள்ளான மக்காச்சோளத்திற்கு இழப்பீடு தொகையை விரைந்து வழங்க வேண்டும்