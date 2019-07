மாவட்ட செய்திகள்

இந்த மாதத்திற்குள் புதிய அரசு அமையாவிட்டால் அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்குவதில் சிக்கல் - சபாநாயகர் ரமேஷ்குமார் பேட்டி + "||" + If the new government does not come within this month Problems of salary of state employees - Interview with Speaker Ramesh Kumar

