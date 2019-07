மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய நிலங்கள் வழியாகபெட்ரோலிய குழாய்களை பதிக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும் + "||" + Through agricultural lands The project of posting petroleum pipelines should be abandoned

விவசாய நிலங்கள் வழியாகபெட்ரோலிய குழாய்களை பதிக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும்