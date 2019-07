மாவட்ட செய்திகள்

வாய்க்கால் தூர்வாரும் பணியைஅந்தந்த பகுதி விவசாயிகளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் கோரிக்கை + "||" + The respective areas should be handed over to the farmers Request at the grievance meeting

