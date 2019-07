மாவட்ட செய்திகள்

காவலர்கள் எக்காரணத்தை கொண்டும் குற்றவாளிகளுடன் சேர்ந்து விடக்கூடாதுபோலீஸ் கமிஷனர் அமல்ராஜ் அறிவுரை + "||" + The guards should not join the criminals for any reason Police Commissioner Amalraj advised

