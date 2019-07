மாவட்ட செய்திகள்

துறைமுக வழித்தடத்தில் மின்சார ரெயில் மீது கல்வீச்சு; கார்டு மண்டை உடைந்தது + "||" + Stone laying on electric rail on port route; The guard skull was broken

துறைமுக வழித்தடத்தில் மின்சார ரெயில் மீது கல்வீச்சு; கார்டு மண்டை உடைந்தது